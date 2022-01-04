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Законопроект о временных администрациях на электростанциях угрожает энергобезопасности, - инвесторы

Автор: Наталия Гурковская

Предложенный Министерством энергетики законопроект о введении временных администраций на электростанциях угрожает энергетической безопасности Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Как отмечается, 31 декабря 2021 года Министерство энергетики Украины с копией соответствующим органам власти получило официальную позицию профильных ассоциаций с ВИЭ по законопроекту о введении временных администраций в случае угрозы нарушения безопасности поставки электрической энергии.

В своей расширенной позиции ассоциации выразили обеспокоенность по данному законопроекту, поскольку, в случае его принятия, он будет иметь негативное влияние на энергетическую отрасль.

Ассоциации указывают, что это объясняется рядом недостатков.

В частности, законопроект несет значительные риски нарушений прав собственников объектов энергетики и противоречит основополагающим принципам украинского и международного права; противоречит Соглашению об Ассоциации с ЕС, Энергетической Хартии и acquis ЕС; нарушает положения Соглашений о взаимной защите инвестиций и несет угрозу арбитражей против Украины.

Кроме того, законопроект ухудшает инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины; нарушает независимость Регулятора (НКРЭКУ) и наделяет Минэнерго несвойственными ему функциями; содержит коррупциногенные факторы; искажает и устраняет рыночную конкуренцию и нивелирует все достижения либерализации рынка.

Ассоциации считают, что в правовом государстве с рыночной экономикой такие законы не должны приниматься.

В сообщении подчеркивается, что английская версия данной позиции также была направлена ​​в Энергетическое Сообщество, главе делегации ЕС в Украине, послам Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии.

Как сообщалось, ранее проект закона о временных администрациях раскритиковали в "Центре Разумкова". Директор по энергетическим программам Центра Владимир Омельченко отметил, что законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях создает коррупционные риски.

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