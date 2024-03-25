Законопроєкт про військовий призов розколює уряд Ізраїлю: в чому причина

"Нація не може прийняти це, Кнесет (парламент) не повинен голосувати за це, і я та мої колеги не входитимемо до складу надзвичайного уряду, якщо такий закон буде прийнятий Кнесетом", — сказав міністр військового кабінету, колишній міністр оборони Бенні Ганц, який, згідно з останніми соцопитуваннями, має більшу підтримку, ніж прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

"Закон про військовий обов'язок, який розробляє уряд, є серйозним моральним провалом, що створить глибокий розкол всередині нас у той час, коли нам потрібно разом боротися проти наших ворогів", - сказав Ганц.

Його партія самостійно не змогла б спричинити відставку уряду Нетаньяху, але чинний міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант також виступив проти законопроєкту, сигналізуючи про опозицію всередині партії Лікуд.

Запропонований законопроєкт не був оприлюднений, але згідно з частинами, що просочилися в ізраїльські ЗМІ, він закріпляє дискусійні пільги для ультраортодоксальних євреїв щодо проходження служби в армії і може навіть розширити їх.

Виключення, надані ультраортодоксальним євреям, давно є причиною непорозумінь з більш світськими громадянами Ізраїлю.

Ультраортодоксальні партії, які представляють близько 13% населення Ізраїлю, входили в уряди під керівництвом Нетаньяху. Вони вимагали дозволити своїм виборцям навчатися в релігійних школах замість служби в армії.