Законопроект о военном призыве раскалывает правительство Израиля: в чем причина

"Нация не может принять это, Кнессет (парламент) не должен голосовать за это, и я и мои коллеги не будем входить в состав чрезвычайного правительства, если такой закон будет принят Кнессетом", - сказал министр военного кабинета, бывший министр обороны Бенни Ганц, который , согласно последним соцопросам, имеет большую поддержку, чем премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Закон о воинском долге, разрабатываемый правительством, является серьезным моральным провалом, который создаст глубокий раскол внутри нас в то время, когда нам нужно вместе бороться против наших врагов", - сказал Ганц.

Его партия самостоятельно не смогла бы создать причину для отставки правительства Нетаньяху, но действующий министр обороны Израиля Йоав Галант также выступил против законопроекта, сигнализируя об оппозиции внутри партии Ликуд.

Предложенный законопроект не был обнародован, но согласно просочившимся в израильские СМИ частям он закрепляет дискуссионные льготы для ультраортодоксальных евреев по прохождению службы в армии и может даже расширить их.

Исключения, предоставленные ультраортодоксальным евреям, давно являются причиной разногласий с более светскими гражданами Израиля.

Ультраортодоксальные партии, представляющие около 13% населения Израиля, входили в правительства под руководством Нетаньяху. Они требовали разрешить своим избирателям учиться в религиозных школах вместо службы в армии.