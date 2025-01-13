Законопроєкт, що запровадить нові правила на ринку оренди, повинні ухвалити у 2025 році: подробиці

Про це стало відомо під час публічних консультацій, що проводились для створення законопроєкту №12377 - "Про основні засади житлової політики".

Він вже зареєстрований 6 січня 2025 року і передбачає створення низки механізмів, які дадуть можливість кожному українцю реалізувати своє право на житло - в тому числі, за рахунок доступної оренди.

За її словами, під час проведених публічних консультацій щодо доопрацювання законопроєкту “Про основні засади житлової політики”, їх учасники - українці, які прагнуть поліпшення своїх житлових умов, вказали на низку найактуальніших проблем, повʼязаних з орендою житла. Список очолили ті, які, на переконання учасників публічних консультацій, дошкуляють громадянам найбільше. Йдеться про:

Високу вартість оренди житла;

Відсутність соціального орендного житла з доступною орендною платою;

Відсутність державних програм підтримки громадян для оренди житла;

Недостатню кількість пропозицій на ринку житла;

Незахищені права орендарів;

Старі немодернізовані будинки, низьку якість житла;

Те, що більшість договорів оренди укладаються "у тіні".

"Учасники обговорення підсвітили давню невирішену проблему - український ринок орендного житла неврегульований і неконтрольований. В результаті становище орендарів та орендодавців є незахищеним. Крім того відсутність регулювання та належного адміністрування орендного ринку призводить до зменшених надходжень податків до міського та державного бюджету", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що участники публічних консультацій акцентують також на необґрунтовано завищеній вартості ріелторських послуг, незахищеності та неврегульованості ринку орендного житла, на брак фонду соціального житла, а також на необхідність у створенні житлових кооперативів (невеликих, на кілька квартир) і виділення земельних ділянок для будівництва такого житла. Крім цього, українці вказали на необхідність запобіжників, що дозволяють запобігти приватизації соціального житла, а також на важливість створення соціального міксу для підвищення ліквідності житлових комплексів з часткою соціального або доступного орендного житла.

"Всі кошти йдуть на оренду, а їх можна було б інвестувати в придбання житла. Ця фраза постійно лунала під час публічних консультацій. Тож у законопроект заклали можливості для того, щоб виправити це. Так, йдеться про фінансово-кредитні механізми, які дозволять придбати або побудувати собі житло. Серед них пільгова іпотека, компенсація частини вартості житла, фінансовий лізинг, державно-приватне партнерство для будівництва доступного житла, створення житлових кооперативів”, - зауважила Шуляк.

За її словами, також йдеться про фонд соціального житла. З нього можна буде отримати житло у тимчасове користування. Наприклад, взяти в соціальну оренду, або отримати як службове (тобто не у власність - таке житло не можна буде приватизовувати).

Вона повідомила, законопроєкт, про який йдеться - №12377, “Про основні засади житлової політики”, зареєстровано у Верховній Раді 6 січня 2025 року. Більше того, документ має бути ухваленим у Парламенті до 4 кварталу 2025 року. Це - умова отримання Україною коштів за програмою Ukraine Facility, згідно з якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. При чому, важливо, зауважила Шуляк, що ці кошти в Україну вже почали надходити.

Водночас, Шуляк наголосила - зареєстрований законопроєкт розроблено як рамковий. Тобто, він окреслюватиме загальний курс реформи житлової політики, яку і запустить ухвалення документу. Наступні законопроєкти, які керуватимуть реформу покроково, розроблять найближчим часом. Так, вже розпочато роботу над наступним - "Про фонд житла соціального призначення", в якому будуть детально прописані всі моменти, повʼязані з створенням житлового фонду соціального призначення. В документі будуть відповіді на питання, що це фонд, яке житло туди буде входити, з яких джерел він буде формуватись, на чиєму балансі перебуватиме.

За словами Шуляк, саме з фонду соціального житла надаватиметься житло у так звану соціальну оренду. В основі її механізму - нижча за ринкову ставка оплати, тобто сумісна з рівнем доходів. Ціна оренди може бути прив'язана до різних показників — доходу претендента, середньої ринкової ціни за оренду, а також від характеристик житла та витратності його утримання.

З фонду соціального житла можна буде орендувати житло у декількох форматах, пояснила Шуляк. Зокрема, планується запровадити як довгострокову оренду, так і короткострокову. Нардепка наголосила на важливості цього пункту, оскільки громадянам, які претендуватимуть на покращення житлових умов у такий спосіб, перевагою буде не лише доступна ціна, а й довгостроковість орендних контрактів, якщо порівнювати з приватними власниками.

Згідно з попередніми напрацюваннями, може бути передбачено два формати оренди в залежності від доходу орендаря. Тобто певний відсоток ринкової вартості платитиме громадянин, а іншу частину буде субсидіювати держава. Більше того, можуть запровадити навіть можливість державної компенсації за оренду житла.

"В ЄС, звідки і запозичили цю практику і активно її адаптовуємо під українські реалії, серед механізмів формування орендної плати соціального житла виділяють дохід орендаря і умови, які існують на ринку. Тобто, орендна ставка там залежить від доходу наймача та може бути навіть нижчою, ніж витрати на його фактичне утримання. Водночас, орендна ставка залежить і від ринкової ціни на таке житло, та розраховуються як фіксований відсоток від аналогічної вартості на ринку. Наприклад, вартість може складати лише 65% від середньої ціни оренди в приватних власників", - резюмувала Шуляк.