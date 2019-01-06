ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Законопроект про парафії готовий до розгляду у Раді, - комітет

Новини » Політика    06.01.2019 - 17:19
Законопроект про парафії готовий до розгляду у Раді, - комітет
Фото: Микола Княжицький (РБК-Україна, Віталій Носач)

У комітеті прогнозують, що закон включать до порядку денного найближчим часом

Законопроект про можливість переходу громад до Православної церкви України (ПЦУ) вже готовий до розгляду у сесійній залі парламенту. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету Верховної ради з питань культури і духовності Микола Княжицький. 

За його словами, документ можуть розглянути найближчим часом.

"Один з таких законопроектів комітетом розглянутий. Він готовий до розгляду в залі Верховної ради в першому читанні. Найближчим часом його можуть розглянути, це так", -  заявив Княжицький.

Парламентар додав, що законопроект не було розглянуто минулої сесії. Тому його включать до порядку денного найближчим часом.

"Немає такого, що переноситься. Він є у порядку денному сесії.  Потім окремо затверджується порядок денний тижня. Затверджується із керівниками фракцій. Цей законопроект є готовий до розгляду", - сказав нардеп.

За його словами, законопроект винесуть на розгляд, якщо він не потребує внесення додаткових поправок.

Нагадаємо, у законопроекті про перехід парафій у Православну церкву України врахують усі побажання церкви, про що заявив спікер Верховної ради Андрій Парубій. Він підкреслив, що даний законопроект потрібно прийняти якомога швидше, щоб спростити механізм переходу громад в нову церкву.

Як писало РБК-Україна раніше, Вселенський патріархат у неділю, 6 січня, надав томос Православній церкві України.

Порошенко розкритикував заяви РФ про підкуп Варфоломія для отримання томосу Офіційний переклад томосу затверджено і надруковано
Новини України законопроектТомосПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся