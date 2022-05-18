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Законопроект о помощи Украине на 40 млрд долларов будет утвержден 19 мая, - сенатор

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Среда 18 мая 2022 22:38
Законопроект о помощи Украине на 40 млрд долларов будет утвержден 19 мая, - сенатор Фото: Сенат 18 мая примет законопроект о предоставлении Украине 40 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сенат США намерен принять законопроект о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов уже в этот четверг, 19 мая.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Чиновник отметил, что США намерены предоставить Украине 40 миллиардов долларов на военные и гуманитарные нужды. Сенат планировал принять соответствующий документ еще на прошлой неделе, но республиканец Рэнд Пол заблокировал утверждение законопроекта.

По мнению Шумера, решение Пола привело только к воспрепятствованию финансирования Украины.

"Для сенатора Пола задержка финансирования Украины по чисто политическим мотивам означает только усиление позиции Путина", - заявил Шумер.

Напомним, 17 мая Сенат США подавляющим большинством голосов во время процедурного голосования одобрил предоставление помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

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