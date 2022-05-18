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Законопроект про допомогу Україні на 40 млрд доларів буде затверджено 19 травня, - сенатор

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Середа 18 травня 2022 22:38
Законопроект про допомогу Україні на 40 млрд доларів буде затверджено 19 травня, - сенатор Фото: Сенат 18 травня ухвалить законопроект про надання Україні 40 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сенат США має намір ухвалити законопроект про надання Україні допомоги на 40 мільярдів доларів вже цього четверга, 19 травня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Чиновник зазначив, що США мають намір надати Україні 40 мільярдів доларів на військові та гуманітарні потреби. Сенат планував ухвалити відповідний документ ще минулого тижня, але республіканець Ренд Пол заблокував затвердження законопроекту.

На думку Шумера, рішення Пола лише завадило фінансуванню України.

"Для сенатора Пола затримка фінансування України з суто політичних мотивів означає лише посилення позиції Путіна", - заявив Шумер.

Нагадаємо, 17 травня Сенат США переважною більшістю голосів під час процедурного голосування схвалив надання допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів доларів.

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