UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Законопроект про пільги на імпорт обладнання для ВЕС досі не прийнято, - ЕВА

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергій Новіков

Вітроенергетика в Україні має високий потенціал. Однак її розвиток стримується відсутністю податкових стимулів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на менеджера-координатора енергетичного комітету Європейської бізнес-асоціації Ксенію Вороніну.

"Як нам відомо, недорога електроенергія є ключовим фактором, як для відновлення економіки України, так і для зменшення операційних витрат підприємств. І для досягнення цієї мети ми не повинні забувати про розвиток відновлюваних джерел енергії", - наголосила вона.

За її словами, вітрова генерація є однією з найперспективніших технологій через екологічну нейтральність, відносно швидке будівництво та нижчу вартість виробництва електроенергії. 

Водночас, національний виробник вітротурбін покриває лише до 10% потреб ринку, і все виготовлене обладнання використовує для власних проєктів. “Тому більшість вітротурбін необхідно купувати в іноземних виробників”, – зазначає Вороніна.

Вона нагадала, що наприкінці липня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №11455, який передбачає звільнення вітроенергетичного обладнання від ввізного мита.

"І наша асоціація підтримала даний законопроєкт, тому що він дозволив би знизити вартість вітроенергетичних електрогенераторних установок, підвищивши доступність таких товарів, та сприяв би швидшому відновленню та розширенню вітроенергетичних потужностей, піднімаючи їх конкурентоспроможність у плані розвитку серед інших відновлювальних джерел енергії в Україні. Проте, на жаль, цей законопроект досі не було прийнято", - наголосила Вороніна.

Також вона зауважила, що вітроелектростанції, на відміну від ТЕС, мають децентралізовану структуру, що робить їх менш вразливими до атак. 

“Ураження однієї вітротурбіни може призвести до втрати до 8 мегават потужностей. Тоді, як у випадку теплових електростанцій, наприклад, ураження одного об'єкта часто означає втрату близько 200 мегават потужності", - пояснила експертка.

Вона також закликає встановити триваліший термін дії податкових пільг, аби врахувати логістику, строки поставки обладнання та воєнні обмеження. 

"Збільшений термін звільнення від оподаткування дозволить забезпечити стабільний потік необхідних ресурсів та забезпечить швидше відновлення енергетичної інфраструктури та будівництво нових об'єктів генерації", - резюмувала Вороніна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Европейская бизнес ассоциацияВерховна рада