Законопроект о переходном периоде на Донбассе планируется направить в Раду осенью, - Резников

Законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму правительство Украины планирует направить в Верховную раду осенью. Документ призван обеспечить деоккупацию и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова .

"На сегодняшний день мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения правительством он будет направлен, соответственно в Верховную Раду Украины для рассмотрения, - сказал Резников в ходе обсуждения законопроекта в рамках "Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

Вице-премьер выразил надежду, что депутаты рассмотрят этот законопроект осенью, в следующий сессионный период. Он также отметил, что над первоначальным вариантом документа работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий. Всего было рассмотрено около 180 рекомендаций и предложений, и из 98 страниц изначального первого проекта остались 30.

Резников подчеркнул, что законопроект о переходном периоде на Донбассе - фундаментальный документ, который позволит безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения.