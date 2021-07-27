ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Законопроект про перехідний період на Донбасі планується направити в Раду восени, - Резніков

Новость на русском →
Київ, Вівторок 27 липня 2021 20:26
Законопроект про перехідний період на Донбасі планується направити в Раду восени, - Резніков Фото: міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Законопроєкт про перехідному періоді на Донбасі і в Криму уряд України планує направити до Верховної Ради восени. Документ покликаний забезпечити деокупацію і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова.

"На сьогодні ми майже на фіналізації з точки зору розгляду цього законопроєкту в уряді і після затвердження урядом він буде направлений, відповідно до Верховної Ради України для розгляду, - сказав Резніков в ході обговорення законопроєкту в рамках "Національної платформи "діалог про мир і безпечну реінтеграцію".

Віцепрем'єр висловив надію, що депутати розглянуть цей законопроєкт восени, в наступний сесійний період. Він також зазначив, що над першим варіантом документа працювали представники громадянського суспільства, державних інститутів та іноземних місій. Всього було розглянуто близько 180 рекомендацій та пропозицій, і з 98 сторінок початкового першого проєкту залишилися 30.

Резніков підкреслив, що законопроєкт про перехідний період на Донбасі - фундаментальний документ, який дозволить безпечно реінтегрувати тимчасово окуповані території і встановити довіру між людьми по обидва боки лінія розмежування.

Нагадаємо, раніше Україна направила Венеціанської комісії законопроєкт про перехідний період на Донбасі.

Як розповіли в Мінреінтеграціі, законопроєкт пропонує розподілити врегулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас законопроект переходный период
NEWS
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу