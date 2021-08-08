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Законопроект о переходном периоде для Донбасса передали на рассмотрение Венецианской комиссии

Автор: РБК-Украина

Законопроект о переходном периоде для Донбасса передали на рассмотрение Венецианской комиссии. Это в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" заявила советник вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Юна Потемкина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

"Кроме рассмотрения в парламенте, очень важный момент: мы подали этот законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии. И это крайне важно. Потому что нормы, которые у нас прописаны в законопроекте, достаточно новые, нестандартные для украинского правового поля. Поэтому иметь подобного рода экспертизу - тоже усиление проекта", - заявила Потемкина.

Советник министра сообщила, что уже в сентябре Украину посетит делегация Венецианской комиссии, чтобы обсудить документ.

"В сентябре мы ожидаем первой коммуникации с Венецианской комиссией, делегацией, которая приедет сюда для детальной коммуникации по нашему законопроекту. И с 1 по 10 октября будет заседание Венецианской комиссии, после которого мы ожидаем уже официального решения по нашему законопроекту", - сообщила Потемкина.

Эксперт дополнила, что рамочный законопроект "задает определенный тон, определенные направления для дальнейшего пакета законодательных актов о переходном периоде". А над законами, регулирующими степень ответственности за те или иные правонарушения, работа продолжится в дальнейшем.

"Что же касается законов о так называемой ответственности, в которую войдет и амнистия, и потенциально люстрация. Об этом гораздо четче мы сможем говорить немного позже - в момент, когда все-таки выработается видение, что войдет в процедуры и что будет нуждаться в отражении в дополнительных законодательных актах", - уточнила Потемкина.

Ранее мы сообщали о "красных линиях" деоккупации и России-агрессоре: каким будет закон о переходном периоде на Донбассе.

Также законопроект о переходном периоде на Донбассе планируется направить в Раду осенью.

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Донбасс