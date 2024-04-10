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Законопроєкт про мобілізацію: який термін передбачено для уточнення облікових даних

Середа 10 квітня 2024 00:54
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Законопроєкт про мобілізацію: який термін передбачено для уточнення облікових даних Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В остаточній редакції законопроєкту про мобілізацію, яку буде винесено для голосування у Верховній Раді, передбачено, що звичайні військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на остаточну редакцію законопроєкту, опубліковану у Telegram народного депутата Данила Гетманцева.

Документ передбачає, що під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися:

  • військовозобов’язані та резервісти, які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, — на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;
  • резервісти, які проходять службу у військовому резерві, — до військових частин у строки, визначені командирами військових частин;
  • військовозобов’язані, резервісти Служби безпеки України — за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку;
  • військовозобов’язані, резервісти розвідувальних органів України - за викликом керівників відповідних підрозділів;
  • особи, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, — за викликом керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня до Ради внесли законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Законопроєкт був ухвалений у першому читанні, після чого комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд правок, яких було понад 4 тисячі.

Тепер парламент повинен розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Під час розгляду до нього ще можуть вноситися правки в ході голосування.

Сьогодні стало відомо, що законопроект під час розгляду у другому читанні не буде містити норми про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Водночас в проекті залишили норми щодо обмеження прав ухилянтів.

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