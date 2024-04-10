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Законопроект о мобилизации: какой срок предусмотрен для уточнения учетных данных

Среда 10 апреля 2024 00:54
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Законопроект о мобилизации: какой срок предусмотрен для уточнения учетных данных Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В окончательной редакции законопроекта о мобилизации, которая будет вынесена для голосования в Верховной Раде, предусмотрено, что обычные военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на окончательную редакцию законопроекта, опубликованную в Telegram народного депутата Даниила Гетманцева.

Документ предусматривает, что при мобилизации граждане обязаны явиться:

  • военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинским частям для прохождения военной службы в военное время или другим подразделениям или формированиям для выполнения обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени, — на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;
  • резервисты, проходящие службу в военном резерве , — в воинские части в сроки, определенные командирами воинских частей;
  • военнообязанные, резервисты Службы безопасности Украины - по вызову руководителей органов, в которых они состоят на военном учете;
  • военнообязанные, резервисты разведывательных органов Украины - по вызову руководителей соответствующих подразделений;
  • лица, заключившие контракты о пребывании в резерве службы гражданской защиты — по вызову руководителей соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.

Другие военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой, обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, электронный кабинет или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в нем место и срок.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января в Раду внесли законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Законопроект был принят в первом чтении, после чего комитет по национальной безопасности, обороне и разведке начал рассмотрение правок, которых было более 4 тысяч.

Теперь парламент должен рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. При рассмотрении в него еще могут вноситься правки в ходе голосования.

Сегодня стало известно, что законопроект при рассмотрении во втором чтении не будет содержать норм о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. В то же время в проекте оставили нормы по ограничению прав уклоняющихся.

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