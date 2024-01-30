Українців хочуть зобов'язати уточнити свої дані в ТЦК. Навіть за кордоном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідного законопроекту №1040.

Так, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування Закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші військово-облікові дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг;

у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку;

незалежно від місця перебування - в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

Нагадаємо, карати військовозобов'язаних за неявку до ТЦК уряд пропонує через суд. Однак спочатку такі порушники будуть отримувати попередження від ТЦК, яка буде надсилатися поштою або через електронний кабінет

Крім того, в оновленому законопроекті уряд визначив, хто не буде підлягати мобілізації.

Також Кабмін запропонував дозволити мобілізацію співробітників правоохоронних органів, таких як прокуратура, поліція, ДБР, САП, НАБУ та БЕБ.

Детальніше про новий законопроект щодо посилення мобілізаційних заходів - у матеріалі РБК-Україна.

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