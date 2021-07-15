Законопроект о кислородных станциях позволит подготовиться к третьей COVID-волне, - "Голос"

Парламент принял в первом чтении законопроект №5460 Инны Совсун о кислородных станциях в больницах. "За" - 347 депутатов. Этот документ очень важен, особенно перед третьей волной Covid-19, начало которой ВОЗ уже объявила.

Для Украины очень важно подготовиться к новой вспышке заранее, чтобы не оказаться снова в ситуации предыдущих COVID-волн.

"Этот законопроект предлагает системно подойти к решению проблемы обеспечения кислорода в больницах. На сегодняшний день эта проблема не решена. Мы потратили немало средств, чтобы инвестировать в больницы, но четверть больниц обеспечены кислородом менее чем на 10%, каждая 5 больница не имеет потока кислорода в принципе. Мы настаиваем выделить ресурсы, чтобы в больницах были кислородные станции и они перестали быть зависимыми от кислородных баллонов. Важно сделать это сейчас", - отметила автор законопроекта Инна Совсун.

Несмотря на несколько повышенные темпы вакцинации в Украине, они все еще низкие для предотвращения новых COVID-волн.

"Очень наивно полагать, что очередная волна обойдет Украину. Те темпы вакцинации, которые мы сейчас видим не обезопасят нас. 5.5% имеют первую дозу, вторую дозу 2.7%. Третья волна будет и мы должны к ней подготовиться. До этого выделялись отдельно средства на кислород, но очень часто эти деньги тратились на концентраторы. Концентраторы не помогают при тяжелом течении болезни, их используют уже во время реабилитации, когда человек начинает выздоравливать", - предупреждает депутат.