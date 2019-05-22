Законопроект про імпічмент вже готовий, - замглави АП

Фото: Руслан Рябошапка (minjust.gov.ua)

Також законопроект про скасування депутатської недоторканості перебуває у парламенті

Законопроект про імпічмент вже готовий до внесення у парламент. Про це заявив замглави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також додав, що законопроект про скасування депутатської недоторканості перебуває у парламенті.

"Це найближчим часом. Законопроект про імпічмент президента, про процедуру позбавлення його імунітетів - ці законопроекти готові до внесення", - заявив Рябошапка.

Щодо законопроекту про депутатську недоторканність Рябошапка додав, що він готовий до другого читання.

"Законопроект про недоторканість є сьогодні у парламенті. Він готовий до другого читання. Парламент міг би проголосувати його, але парламент уникає цього", - заявив він.

Нагадаємо, глава АП Андрій Богдан заявляв, що Зеленський буде подавати закон про імпічмент президента. Раніше Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що в разі перемоги на виборах подасть Верховній раді законопроект про імпічмент президента. Він заявляв, що не тримається за свою посаду.

"Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, який, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", - підкреслив Зеленський.

Додамо, сьогодні Рада відмовилася голосувати за законопроекти Зеленського про вибори і державні закупівлі. За включення до порядку денного законопроекту про вибори проголосували тільки 92 депутати.