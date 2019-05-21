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Зеленский подаст закон об импичменте президента

Новости » Политика    21.05.2019 - 14:50
Зеленский подаст закон об импичменте президента
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Проект этого закона Зеленский поставит сначала на публичное обсуждение

Президент Владимир Зеленский будет подавать закон об импичменте президента. Об этом заявил представитель команды Зеленского Андрей Богдан, сообщает корреспонднт РБК-Украина.

По его словам, текст законопроекта разрабатывается учеными.

"Он (Зеленский, - ред.) обязательно подавать (закон об импичменте президента, - ред.). Проект этого закона мы поставим сначала на публичное обсуждение, а затем на рассмотрение ВР", - сказал Богдан.

Ранее Зеленский в интервью РБК-Украина говорил, что в случае победы на выборах подаст Верховной раде законопроект об импичменте президента. 

"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, перед вторым туром действующий президент Петр Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте. Он также отметил, что такой закон необходим для ответственности президента в случае нарушения Конституции.

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Новости Украины Владимир Зеленскийимпичмент
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