Законопроект об игорном бизнесе признано неконституционным

Главное юридическое управление Верховной рады считает неконституционным создание Комиссии по регулированию азартных игр, предусмотренное проектом Закона № 2285-п о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, авторства депутата от "Слуги народа" Олега Марусяка.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

В частности, профильный комитет Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики), уполномочивается определять членов конкурсной комиссии, которая затем избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр. Это фактически наделяет Комитет полномочиями единолично создавать Комиссию по регулированию азартных игр, поскольку роль Кабинета министров Украины в этом процессе является чисто номинальной.

Такой объем полномочий комитета парламента противоречит Конституции Украины и их конституционно-правовому статусу.

Законопроект предусматривает, что председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должность Кабинетом Министров в порядке, определенном этим Законом, в частности из числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией, которая создается при Кабинете Министров.

В состав Конкурсной комиссии входят пять человек по представлению комитета Верховной Рады украины, к предмету ведения которого относятся вопросы деятельности по выпуску и проведения лотерей, налогообложения субъектов такой деятельности, игорный бизнес. Однако, комитеты парламента согласно Конституции и закона «О комитетах Верховной Рады Украины» не являются самостоятельными субъектами парламентского контроля, они принимают участие в его осуществлении только на стадии подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к сфере парламентского контроля Верховной Рады Украины.

Поэтому, учитывая особенности конституционно-правового статуса комитет Верховной Рады Украины не может быть субъектом представления кандидатур в Конкурсной комиссии по избранию Председателя и членов Уполномоченного органа, отмечается в заключении Главного юридического управления.

Создание самой Комиссии по регулированию азартных игр, также, противоречит Конституции Украины.

Законопроектом предусматривается определить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей уполномоченным органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр, что является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. По сути, речь идет об образовании законом указанного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

"Считаем, что законодательное определение особенностей правового статуса этой Национальной комиссии не вытекает из конституционной модели организации власти в Украине, по которой государственная власть в Украине осуществляется на началах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Как известно, Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады по образованию законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом", - отмечают эксперты Главного юридического управления ВР.

По мнению экспертов, образования законом центрального органа исполнительной власти, в частности, присвоение ему соответствующего наименования, является вмешательством в конституционные полномочия Правительства Украины, и не принадлежит к полномочиям Верховной Рады Украины.

Как сообщали СМИ, этот законопроект разрабатывался с участием бизнесмена Бориса Баума. Сообщалось, что сам Баум признавался в своих интервью, что имеет все шансы возглавить Комиссию по азартным играм.

17 июня стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет экспертизу законопроекта о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение законопроекта в срок до 10 дней.