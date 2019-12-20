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Законопроект об игорном бизнесе будет доработан в комитете

Новости » Политика     20.12.2019 - 14:43
Законопроект об игорном бизнесе будет доработан в комитете
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Законопроект в скором времени вернется в сессионный зал

Законопроект об игорном бизнесе №2285-д будет доработан в комитете. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект в скором времени вернется в сессионный зал.

"Я не думаю, что так быстро такие решения продуцируются, что если Рада не проголосовала, то Кабмин пошел войной.... Я думаю, что это комплекс действий, связанный с тем, что нужно наводить порядок на этом рынке. Я думаю, что тот законопроект (об игорном бизнесе - ред.), который не набрал в первом чтении достаточно голосов, он будет доработан в комитете достаточно быстро и снова вернется в зал, у нас будет консенсус в этом вопросе и мы будем продвигаться", - заявил Корниенко.

Напомним, 19 декабря Верховная рада отправила законопроект на доработку. В частности, за направление проекта закона на доработку проголосовали 243 нардепа. При этом его принятие в первом чтении поддержали лишь 213 парламентариев.

Отметим, 20 декабря Кабмин проголосовал за запрет распространения лотерей в лицензионных условиях, исключив возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился прекратить деятельность нелегальных игорных заведений на территории Украины до 16 часов 20 декабря.

Под "крышей" правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах Полиция должна прекратить деятельность игорных заведений до конца дня, - Аваков
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