Законопроект о государственном экоконтроле остановит промышленность, - Ассоциация экологов

Принятие законопроекта о государственном экологическом контроле и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

"Принятие законопроекта в краткосрочной перспективе действительно может несколько улучшить состояние окружающей среды в отдельных аспектах, но путем полной остановки и банкротства предприятий. Это риски. Понимая социальную ответственность за состояние окружающей среды, мы не можем в такое трудное для страны время поддерживать откровенно несовершенные законопроекты, польза от которых сомнительна, а вред очевиден", - сказала Цыганок.

По ее словам, положения законопроекта никоим образом не будут способствовать ни решению экологических проблем, ни экономическому развитию, а приведут к добровольному закрытия отдельных предприятий самими владельцами, даже если они будут стратегическими для экономики.

Кроме того, она отметила, что законопроект никоим образом не соответствует декларируемым принципам снижение регуляторного давления на субъекты хозяйствования от государства, а, наоборот, усиливает его, и открывает широкое поле для коррупции.

"Интересная статья 15 в проекте 3091, где говорится об остановке работы на 3 дня, здесь внимание, во время проверки. Процесс непрерывный на некоторых предприятиях, и тесно может быть взаимосвязан с десятками других производств или субъектов хозяйствования, которые тоже одновременно остановятся на 3 дня. Но может экоинспектор в нашем государстве принять такое ответственное, безответственное решение? Потому что иногда это стратегические объекты. Такая остановка может привести к возникновению чрезвычайной ситуации или нарушению каких-либо экономических связей в стратегических отраслях", - пояснила Цыганок.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об экологическом контроле (№№ 3091, и 3091-1) и об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

Вместе с тем президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.