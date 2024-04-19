У законопроект про допомогу США Україні включили нафтові санкції проти Ірану

Якщо ці заходи буде вжито Палатою представників і Сенатом і підписано президентом Джо Байденом, а потім реалізовано та забезпечено дотриманням, вони можуть зрештою вплинути на експорт іранської нафти. Однак ці заходи надають президенту США право відмовитись від повноважень.

Палата представників може проголосувати за пакетом вже 20 квітня, заявив речник-республіканець Майк Джонсон.

Незважаючи на широкий спектр існуючих санкцій США щодо експорту нафти Ірану через його ядерну програму, постачання збільшилося на тлі попиту на нафту з боку Китаю.

Закон про припинення приховування іранської нафти (SHIP) накладе санкції на порти, судна та нафтопереробні заводи, які "свідомо беруть участь" у транспортуванні, передачі, транзакціях та переробці іранської сирої нафти та продуктів. Судам, які порушують заборону, буде заборонено заходити до портів США на два роки.

Проте законопроект включає 180-денні пільги, на які Байден може посилатися, щоб запобігти стрибкам цін на нафту.

Допомога Україні

Сенат США у лютому схвалив законопроект, у якому передбачалася допомога Україні. Цього тижня речник Палати представників США Майк Джонсон запропонував розділити законопроект Сенату на чотири окремі документи. Пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів розглядатиметься окремо від Ізраїлю та Тайваню.

Детальніше про допомогу, - у матеріалі РБК-Україна "За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США і на яких умовах".