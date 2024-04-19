В законопроект о помощи США Украине включили нефтяные санкции против Ирана

Если эти меры будут приняты Палатой представителей и Сенатом и подписаны президентом Джо Байденом, а затем реализованы и обеспечены соблюдением, они могут в конечном итоге повлиять на экспорт иранской нефти. Однако эти меры дают президенту США право отказаться от полномочий.

Палата представителей может проголосовать по пакету уже 20 апреля, заявил спикер-республиканец Майк Джонсон.

Несмотря на широкий спектр существующих санкций США в отношении экспорта нефти Ирана из-за его ядерной программы, поставки увеличились на фоне спроса на нефть со стороны Китая.

Закон о прекращении укрывательства иранской нефти (SHIP) наложит санкции на порты, суда и нефтеперерабатывающие заводы, которые "сознательно участвуют" в транспортировке, передаче, транзакциях и переработке иранской сырой нефти и продуктов. Судам, нарушающим запрет, будет запрещено заходить в порты США на два года.

Однако законопроект включает 180-дневные льготы, на которые Байден может ссылаться, чтобы предотвратить скачки цен на нефть.

Помощь Украине

Сенат США в феврале одобрил законопроект, в котором предусматривалась помощь Украине. На этой неделе спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил разделить законопроект Сената на четыре отдельных документа. Пакет помощи Украине на 60 млрд долларов будут рассматриваться отдельно от Израиля и Тайваня.

Подробнее о помощи, - в материале РБК-Украина "В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях".