За законом чи у в'язниці. Арахамія підбив підсумки масштабних обшуків і "чисток"

Проведено обшуки
Як нагадав Арахамія, силовики вже провели низку обшуків, а саме у
- керівництва столичної податкової,
- будинку олігарха Ігоря Коломойського щодо справ "Укрнафти",
- екс-глави МВС Арсена Авакова щодо закупівлі вертольотів,
- нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей кума Путіна Віктора Медведчука.
Оголошено підозри
Як відомо, також правоохоронці оголосили низку підозр, а саме:
- екс-президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву за новим епізодом щодо фінансування "ДНР",
- звільненому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за закупівлі харчів для української армії,
- звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому за неякісні бронежилети на 100 млн грн,
- топ-менеджменту "Укртатнафти" за махінації на 40 млрд грн,
- міністру енергетики в уряді Гройсмана Ігорю Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн,
- колишній заступниці міністра культури (2014-2019 рр.) і ще 6 учасникам схеми з дерибану майна "Національної кінотеки України",
- менеджеру компанії Костянтина Жеваго за оборудки на 2 млрд грн (йдеться про топ-менеджера Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу).
Затримано
Крім того, силовики провели низку затримань, а саме:
- чиновника Одеської ОВА за підозрою в хабарництві,
- шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на російську воєнну розвідку,
- банду "Лєшого", яка займалася рекетом і викрадала людей у Києві (рекетири, які під виглядом "добробатів" вибивали гроші з підприємців. Їх ватажок має призвісько "Лєший"),
- збоченців з п’яних вечірок за знущання над дівчатами.
Звільнено
- заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе,
- першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника,
- в.о. голови Державної митної служби Вячеслава Демченка, першого заступника - Олександра Щуцького, ще одного заступника голови митниці Руслана Черкасського - відсторонили.
- Олександр Лієв із Міноборони сам написав заяву на звільнення.
"Президент попереджав, що рішення будуть. Хто не зрозумів - жити доведеться або за законом, або в тюрмі", - підсумував Арахамія.
Нагадаємо, що 1 лютого в Україні стало днем масових обшуків у чиновників різного рангу української влади - від київської податкової до Міністерства оборони. Також силовики завітали до таких осіб як Коломойський та Аваков, а уряд вирішив звільнити керівників митниці та призначив новий.
Додамо, у підсумку на вечір президент Володимир Зеленський пообіцяв, тих, хто "брудниться" на посадах і послаблює Україну, будуть звільняти та карати та подякував правоохоронцям за плідну роботу 1 лютого.