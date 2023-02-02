За законом чи у в'язниці. Арахамія підбив підсумки масштабних обшуків і "чисток"

Проведено обшуки

Як нагадав Арахамія, силовики вже провели низку обшуків, а саме у

керівництва столичної податкової,

будинку олігарха Ігоря Коломойського щодо справ "Укрнафти",

екс-глави МВС Арсена Авакова щодо закупівлі вертольотів,

нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей кума Путіна Віктора Медведчука.

Оголошено підозри

Як відомо, також правоохоронці оголосили низку підозр, а саме:

екс-президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву за новим епізодом щодо фінансування "ДНР",

звільненому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за закупівлі харчів для української армії,

звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому за неякісні бронежилети на 100 млн грн,

топ-менеджменту "Укртатнафти" за махінації на 40 млрд грн,

міністру енергетики в уряді Гройсмана Ігорю Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн,

колишній заступниці міністра культури (2014-2019 рр.) і ще 6 учасникам схеми з дерибану майна "Національної кінотеки України",

менеджеру компанії Костянтина Жеваго за оборудки на 2 млрд грн (йдеться про топ-менеджера Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу).

Затримано

Крім того, силовики провели низку затримань, а саме:

чиновника Одеської ОВА за підозрою в хабарництві,

шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на російську воєнну розвідку,

банду "Лєшого", яка займалася рекетом і викрадала людей у Києві (рекетири, які під виглядом "добробатів" вибивали гроші з підприємців. Їх ватажок має призвісько "Лєший"),

збоченців з п’яних вечірок за знущання над дівчатами.

Звільнено

заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе,

першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника,

в.о. голови Державної митної служби Вячеслава Демченка, першого заступника - Олександра Щуцького, ще одного заступника голови митниці Руслана Черкасського - відсторонили.

Олександр Лієв із Міноборони сам написав заяву на звільнення.

"Президент попереджав, що рішення будуть. Хто не зрозумів - жити доведеться або за законом, або в тюрмі", - підсумував Арахамія.

Нагадаємо, що 1 лютого в Україні стало днем масових обшуків у чиновників різного рангу української влади - від київської податкової до Міністерства оборони. Також силовики завітали до таких осіб як Коломойський та Аваков, а уряд вирішив звільнити керівників митниці та призначив новий.

Додамо, у підсумку на вечір президент Володимир Зеленський пообіцяв, тих, хто "брудниться" на посадах і послаблює Україну, будуть звільняти та карати та подякував правоохоронцям за плідну роботу 1 лютого.

