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За законом чи у в'язниці. Арахамія підбив підсумки масштабних обшуків і "чисток"

Фото: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У "Слузі народу" відзвітували за проведені по Україні масові обшуки, затримання та вручення підозр, які пройшли протягом минулої доби. Там пообіцяли про подальші й подібні рішення, якщо хтось вирішить жити не за законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

Проведено обшуки

Як нагадав Арахамія, силовики вже провели низку обшуків, а саме у

  • керівництва столичної податкової,
  • будинку олігарха Ігоря Коломойського щодо справ "Укрнафти",
  • екс-глави МВС Арсена Авакова щодо закупівлі вертольотів,
  • нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей кума Путіна Віктора Медведчука.

Оголошено підозри

Як відомо, також правоохоронці оголосили низку підозр, а саме:

  • екс-президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву за новим епізодом щодо фінансування "ДНР",
  • звільненому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за закупівлі харчів для української армії,
  • звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому за неякісні бронежилети на 100 млн грн,
  • топ-менеджменту "Укртатнафти" за махінації на 40 млрд грн,
  • міністру енергетики в уряді Гройсмана Ігорю Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн,
  • колишній заступниці міністра культури (2014-2019 рр.) і ще 6 учасникам схеми з дерибану майна "Національної кінотеки України",
  • менеджеру компанії Костянтина Жеваго за оборудки на 2 млрд грн (йдеться про топ-менеджера Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу).

Затримано

Крім того, силовики провели низку затримань, а саме:

  • чиновника Одеської ОВА за підозрою в хабарництві,
  • шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на російську воєнну розвідку,
  • банду "Лєшого", яка займалася рекетом і викрадала людей у Києві (рекетири, які під виглядом "добробатів" вибивали гроші з підприємців. Їх ватажок має призвісько "Лєший"),
  • збоченців з п’яних вечірок за знущання над дівчатами.

Звільнено

  • заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе,
  • першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника,
  • в.о. голови Державної митної служби Вячеслава Демченка, першого заступника - Олександра Щуцького, ще одного заступника голови митниці Руслана Черкасського - відсторонили.
  • Олександр Лієв із Міноборони сам написав заяву на звільнення.

"Президент попереджав, що рішення будуть. Хто не зрозумів - жити доведеться або за законом, або в тюрмі", - підсумував Арахамія.

Нагадаємо, що 1 лютого в Україні стало днем масових обшуків у чиновників різного рангу української влади - від київської податкової до Міністерства оборони. Також силовики завітали до таких осіб як Коломойський та Аваков, а уряд вирішив звільнити керівників митниці та призначив новий.

Додамо, у підсумку на вечір президент Володимир Зеленський пообіцяв, тих, хто "брудниться" на посадах і послаблює Україну, будуть звільняти та карати та подякував правоохоронцям за плідну роботу 1 лютого.

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