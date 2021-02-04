Законны ли санкции против каналов Козака: мнения юристов

Юристы оценили законность введенных санкций против телеканалов народного депутата Тараса Козака. В целом санкции могут вводить против отдельных лиц, однако такое решение могут обжаловать в Верховном суде.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".

По словам, юриста Stron legal services Марины Хеленюк, санкции можно вводить протии тех граждан страны, которые создают угрозу национальной безопасности или способствуют террористической деятельности.

"Несмотря на то, что в законе четко не прописано, что санкции могут применяться к украинцам, прямого запрета это делать в нем также нет", - считает она.

Такие прецеденты уже бывали. Как и попытки оспорить введенные санкции в суде - хотя и безуспешно.

"На данный момент нет прецедентов разблокирования активов, на которые наложены санкции, в судебном порядке", - отметила Хеленюк.

В свою очередь, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Ирина Смитюх заявила, что обжаловать указы президента можно в Верховном суде, в составе коллегии Кассационного административного суда. При этом практика обжалования украинцами введенных против них санкций не сформировано.

Защитники заблокированных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK указывали, что санкции предусматривают остановку лицензий на вещание в обход судов и регулирующего органа. При этом руководитель юридического отдела Института массовой информации Роман Головенко считает, что пока непонятно, что будет сейчас делать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Фактически, лицензии сейчас заморожены", - отметил Головенко.

По его словам, закон о санкциях в его текущей редакции не очень стыкуется с законом о телевидении и радиовещании. Он считает, что процедуры лишения лицензий должны быть прописаны гораздо детальнее.

Напомним, во вторник президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака. Они включают блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

При этом в Национальном совете заявили, что не могут аннулировать лицензии каналов без судебного решения.