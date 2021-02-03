Только через суд: стало известно, почему не аннулировали лицензии каналов Козака

Фото: лицензии "112 Украина", NewsOne и ZIK могут аннулировать лишь через суд (коллаж РБК-Украина)

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания объяснили, почему до сих пор не аннулировали лицензию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку. Для этого необходимо судебное решение.

Об этом заявил член Нацсовета Олег Черныш, передает "Общественное".

По его словам, данные телеканалы до сих пор имеют действующие лицензии на вещание.

"Лицензии у них действующие, у них есть решение СНБО, которое, я надеюсь, уже получили получим, и уже в соответствии с этим будем действовать. Пока лицензию и частоты в ZIK мы не будем, скорее всего, каким-то образом использовать. Потому это объявление конкурса, а сейчас конкурс мы не можем объявлять ", - пояснил Черныш.

Он добавил, что телеканалы "112 Украина" и NewsOne не использовались телевизионные частоты.

"ZIK - единственный, который вещал в многоканальной сети "Зеленстроя", "112" и NewsOne частот не использовали. Это - спутниковые каналы, которые зрители могли смотреть через спутники и через пакеты провайдеров", - отметил чиновник.

Черныш заявил, что телеканалы планируют обжаловать решение СНБО в суде.

"Они уже заявили, что будут обжаловать это в судах, и суд будет принимать решение относительно законности решения. Хочу сказать, что СНБО принял решение, которое нужно было принять много лет назад. Это мое личное мнение, это не мнение Нацсовета. Решение СНБО которое выполняют и провайдеры… мы будем следить за этим, которое выполняют и операторы спутниковой связи, оно будет выполняться", - добавил Черныш.

Напомним, вчера ночью президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака. Санкции предусматривают блокирование каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничения ввели сроком на 5 лет.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента отметили, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.