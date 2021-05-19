UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Законно ли собирать деньги с родителей на охрану школы: ответ омбудсмена

Автор: Анастасия Рокитна

На уровне закона вопрос охраны учебных заведений вообще урегулирован слабо. Из-за скудных финансов местных бюджетов некоторые образовательные учреждения начали активно привлекать денежную помощь от родителей учеников, но это зачастую незаконно.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, говорится в материале "Теракты в школах. Как избежать угрозы для детей и учителей в Украине".

Он отметил, что добровольные благотворительные взносы родителей могут поступать только на официальные спецсчета школ. Но 90% украинских общеобразовательных учебных заведений их не имеют, добавил Горбачев.

По его словам, вопрос пропуска лиц в образовательные учреждения пока не урегулирован. Школьный дежурный может надеяться только на сознательность и адекватность родителей, пришедших за своим чадом.

"Проблема в том, что проверка лиц на входе в образовательное учреждение не предусмотрена действующим законодательством", - заявил омбудсмен.

Напомним, в РФ произошел теракт в школе. В результате теракта в Казани погибли 7 детей и два учителя. Также есть десятки пострадавших.

Как сообщалось, в Крыму ужесточили пропускной режим в школах после стрельбы в Казани.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школародители