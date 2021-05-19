Законно ли собирать деньги с родителей на охрану школы: ответ омбудсмена

На уровне закона вопрос охраны учебных заведений вообще урегулирован слабо. Из-за скудных финансов местных бюджетов некоторые образовательные учреждения начали активно привлекать денежную помощь от родителей учеников, но это зачастую незаконно.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, говорится в материале "Теракты в школах. Как избежать угрозы для детей и учителей в Украине".
Он отметил, что добровольные благотворительные взносы родителей могут поступать только на официальные спецсчета школ. Но 90% украинских общеобразовательных учебных заведений их не имеют, добавил Горбачев.
По его словам, вопрос пропуска лиц в образовательные учреждения пока не урегулирован. Школьный дежурный может надеяться только на сознательность и адекватность родителей, пришедших за своим чадом.
"Проблема в том, что проверка лиц на входе в образовательное учреждение не предусмотрена действующим законодательством", - заявил омбудсмен.
Напомним, в РФ произошел теракт в школе. В результате теракта в Казани погибли 7 детей и два учителя. Также есть десятки пострадавших.
Как сообщалось, в Крыму ужесточили пропускной режим в школах после стрельбы в Казани.