Законний президент Нігеру знаходиться в "нелюдських умовах", - дочка Базума

За її словами, Базум та його дружина за ці дні схудли на 5 кг, а її

Переворот у Нігері та можлива військова операція ECOWAS

Наприкінці липня охорона Базума влаштувала держпереворот, оголосивши про повалення уряду та взявши в заручники президента. Пізніше керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Країни Західної Африки (блок ECOWAS) 31 липня дали хунті 7 днів, щоб ті повернули в країну конституційний лад, інакше вони пригрозились почати військову інтервенцію. Однак, ті проігнорували попередження, а деякі країни з блоку заявили про готовність виступити на боці хунти.

За даними ЗМІ, чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів. У відповідь на це хунта заявила, що вб'є Базума у разі військового вторгнення.

Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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