Законний президент Нігеру знаходиться в "нелюдських умовах", - дочка Базума

Поваленого лідера Нігеру та його сімйю утримують у "нелюдських умовах" - резиденцію відрізали від світла, а їжа там поступово закінчується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.
За її словами, Базум та його дружина за ці дні схудли на 5 кг, а її
Наприкінці липня охорона Базума влаштувала держпереворот, оголосивши про повалення уряду та взявши в заручники президента. Пізніше керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.
Країни Західної Африки (блок ECOWAS) 31 липня дали хунті 7 днів, щоб ті повернули в країну конституційний лад, інакше вони пригрозились почати військову інтервенцію. Однак, ті проігнорували попередження, а деякі країни з блоку заявили про готовність виступити на боці хунти.
За даними ЗМІ, чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів. У відповідь на це хунта заявила, що вб'є Базума у разі військового вторгнення.
Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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