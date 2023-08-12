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Законний президент Нігеру знаходиться в "нелюдських умовах", - дочка Базума

Фото: Мохамед Базум, президент Нігеру (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

Поваленого лідера Нігеру та його сімйю утримують у "нелюдських умовах" - резиденцію відрізали від світла, а їжа там поступово закінчується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

За її словами, Базум та його дружина за ці дні схудли на 5 кг, а її  

Переворот у Нігері та можлива військова операція ECOWAS

Наприкінці липня охорона Базума влаштувала держпереворот, оголосивши про повалення уряду та взявши в заручники президента. Пізніше керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Країни Західної Африки (блок ECOWAS) 31 липня дали хунті 7 днів, щоб ті повернули в країну конституційний лад, інакше вони пригрозились почати військову інтервенцію. Однак, ті проігнорували попередження, а деякі країни з блоку заявили про готовність виступити на боці хунти.

За даними ЗМІ, чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів. У відповідь на це хунта заявила, що вб'є Базума у разі військового вторгнення.

Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Нигер