Когда закончится военное положение и расширят ли мобилизацию. Ответ Завитневича

Военное положение в Украине вероятно не закончится 23 августа. Для его окончания необходимо одержать победу в войне и не просто ее закончить, а победить военной победой, освободить все оккупированные территории.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич в интервью РБК-Украина .

"Мне кажется, за такое короткое время и, учитывая, что мы говорили о вооружении, мы не сможем за такой короткий срок победить. Вероятнее всего, мы зайдем в осень, активная фаза войны еще будет осенью. Очень многое зависит от оружия, которое поступит, его количества и качества", - отметил Завитневич.

Народный депутат также подчеркнул, что сейчас в стране длится вторая волна мобилизации. Планов на ее расширение пока нет.