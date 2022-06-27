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Когда закончится военное положение и расширят ли мобилизацию. Ответ Завитневича

Фото: призывники в сборном пункте Киевского городского военного комиссариата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун, Владислав Красинский

Военное положение в Украине вероятно не закончится 23 августа. Для его окончания необходимо одержать победу в войне и не просто ее закончить, а победить военной победой, освободить все оккупированные территории.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.

"Мне кажется, за такое короткое время и, учитывая, что мы говорили о вооружении, мы не сможем за такой короткий срок победить. Вероятнее всего, мы зайдем в осень, активная фаза войны еще будет осенью. Очень многое зависит от оружия, которое поступит, его количества и качества", - отметил Завитневич.

Народный депутат также подчеркнул, что сейчас в стране длится вторая волна мобилизации. Планов на ее расширение пока нет.

Напомним, президент Владимир Зеленский издал указ о продлении сроков проведения всеобщей мобилизации до 23 августа этого года.

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