Коли закінчиться воєнний стан і чи розширять мобілізацію. Відповідь Завитневича

Воєнний стан в Україні ймовірно не закінчиться 23 серпня. Для його закінчення необхідно здобути перемогу у війні й не просто її закінчити, а перемогти воєнною перемогою, звільнити всі окуповані території.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна.
"Мені здається, за такий короткий час і, враховуючи, що ми говорили про озброєння, ми не зможемо за такий короткий термін перемогти. Найімовірніше, ми зайдемо в осінь, активна фаза війни ще буде восени. Дуже багато залежить від зброї, яка надійде, її кількості та якості", - зазначив Завітневич.
Народний депутат також підкреслив, що зараз в країні триває друга хвиля мобілізації. Планів на її розширення поки немає.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації до 23 серпня цього року.
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