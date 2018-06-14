Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Из закона об антикоррупционном суде необходимо убрать норму об апелляции, - Сытник

НовостиПолитика    14.06.2018 - 11:49
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Согласно норме, антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ приговоры

Из закона "О Высшем антикоррупционном суде" критически важно убрать поправку, согласно которой этот суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сказал глава НАБУ Артем Сытник.

"Сейчас критически важно устранить из закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" поправку, согласно которой этот суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ", - отметил Сытник.

Напомним, сегодня вступил в силу закон "О Высшем антикоррупционном суде", однако часть раздела "Заключительные и переходные положения" вступит в силу со дня начала работы суда.

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде. В организации отмечают, что апелляции по делам НАБУ, которые сейчас рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Полномочия ГБР, СБУ и НАБУ должны быть четко разграничены, - Мингарелли Закон об антикоррупционном суде вступил в силу
Теги публикации: НАБУ, Артем Сытник, апелляция, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь