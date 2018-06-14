Из закона об антикоррупционном суде необходимо убрать норму об апелляции, - Сытник

Согласно норме, антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ приговоры

Из закона "О Высшем антикоррупционном суде" критически важно убрать поправку, согласно которой этот суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сказал глава НАБУ Артем Сытник.

"Сейчас критически важно устранить из закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" поправку, согласно которой этот суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ", - отметил Сытник.

#Ситник: Зараз критично важливо усунути з ЗУ "Про Вищий антикорупційний суд" поправку, згідно з якою цей суд не розглядатиме апеляційні скарги на вироки, винесені судами першої інстанції у справах #НАБУ pic.twitter.com/2ePEF2svyS — NAB Ukraine (@nab_ukr) June 14, 2018

Напомним, сегодня вступил в силу закон "О Высшем антикоррупционном суде", однако часть раздела "Заключительные и переходные положения" вступит в силу со дня начала работы суда.

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде. В организации отмечают, что апелляции по делам НАБУ, которые сейчас рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.