Із закону про антикорупційний суд необхідно прибрати норму про апеляцію, - Ситник

Згідно з нормою, антикорупційний суд не розглядатиме апеляційні скарги на винесені судами першої інстанції у справах НАБУ вироки

Із закону "Про Вищий антикорупційний суд" критично важливо усунути поправку, згідно з якою цей суд не розглядатиме апеляційні скарги на вироки, винесені судами першої інстанції у справах Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це сказав голова НАБУ Артем Ситник.

"Зараз критично важливо усунути з закону України "Про Вищий антикорупційний суд" поправку, згідно з якою цей суд не розглядатиме апеляційні скарги на вироки, винесені судами першої інстанції у справах НАБУ", - зазначив Ситник.

#Ситник: Зараз критично важливо усунути з ЗУ "Про Вищий антикорупційний суд" поправку, згідно з якою цей суд не розглядатиме апеляційні скарги на вироки, винесені судами першої інстанції у справах #НАБУ pic.twitter.com/2ePEF2svyS — NAB Ukraine (@nab_ukr) June 14, 2018

Нагадаємо, сьогодні набув чинності закон "Про Вищий антикорупційний суд", проте частина розділу "Прикінцеві та перехідні положення"набуде чинності з дня початку роботи суду.

Transparency International Україна закликає виправити положення про апеляцію у законі про Вищий антикорупційний суд. В організації зазначають, що апеляції у справах НАБУ, які зараз розглядаються у судах, будуть проходити в судах загальної юрисдикції, а не в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.