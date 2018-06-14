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Із закону про антикорупційний суд необхідно прибрати норму про апеляцію, - Ситник

НовиниПолітика    14.06.2018 - 11:49
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Згідно з нормою, антикорупційний суд не розглядатиме апеляційні скарги на винесені судами першої інстанції у справах НАБУ вироки

Із закону "Про Вищий антикорупційний суд" критично важливо усунути поправку, згідно з якою цей суд не розглядатиме апеляційні  скарги на вироки, винесені судами першої інстанції у справах Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це сказав голова НАБУ Артем Ситник.

"Зараз критично важливо усунути з закону України "Про Вищий антикорупційний суд" поправку, згідно з якою цей суд не розглядатиме апеляційні  скарги на вироки, винесені судами першої інстанції у справах НАБУ", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, сьогодні набув чинності закон "Про Вищий антикорупційний суд", проте частина розділу "Прикінцеві та перехідні положення"набуде чинності з дня початку роботи суду.

Transparency International Україна закликає виправити положення про апеляцію у законі про Вищий антикорупційний суд. В організації зазначають, що апеляції у справах НАБУ, які зараз розглядаються у судах, будуть проходити в судах загальної юрисдикції, а не в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

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Теги публікації: НАБУ, Артем Сытник, апелляция, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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