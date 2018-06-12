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Закон о защите средств МФО на инвестиционные проекты в среду вступит в силу

НовостиПолитика    12.06.2018 - 14:01
Иллюстративное фото (president.gov.ua)
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон опубликован в издании "Голос Украины"

Закон "О запрете обращения взыскания и наложения ареста на средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, полученных от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в Украине" в среду, 13 июня, вступит в силу. Так, текст закона опубликован в издании "Голос Украины".

Отмечается, что документ вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Законом определяется, что зачисление средств МФО на текущие счета субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, открытые банками в национальной или иностранной валютах, и использование таких средств на реализацию инвестиционных проектов в соответствующих сферах осуществляется согласно условиям заключенных договоров с МФО. Запрещается обращение взыскания и наложение ареста на такие средства и на средства, находящиеся на специальных счетах для кредитных средств субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения.

Авторы проекта закона объясняли, что сейчас в Украине сложилась ситуация, когда по решению суда в результате проведения исполнительных действий арестовываются средства МФО на текущих счетах субъектов хозяйствования, предназначенные для выполнения инвестиционных проектов (мероприятий) согласно условиям договоров. В виду таких обстоятельствах субъекты хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения объективно не могут выполнить обязательства, предусмотренные международными договорами.

Напомним, в мае 259 народных депутатов поддержали принятие закона о защите средств МФО на инвестиционные проекты.

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Теги публикации: инвестиции, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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