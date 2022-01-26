Закон о защите политзаключенных принят в целом: решение Рады

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о защите политических заключенных (№6104). "За" проголосовали 288 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание Рады.
Сегодня принят закон о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей (№ 6104).
Целью закона является создание законодательных механизмов социальной и правовой защиты политических заключенных, членов их семей.
Действие закона распространяется на:
Предусматривается создание Комиссии по вопросам установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.
Законопроектом предусматривается выплата денежной помощи лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а именно:
Кроме того, проектом закона предусмотрено создание и функционирование Единого реестра политических заключенных.