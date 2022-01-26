Закон о защите политзаключенных принят в целом: решение Рады

Сегодня принят закон о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей (№ 6104).

Что предусматривает этот закон

Целью закона является создание законодательных механизмов социальной и правовой защиты политических заключенных, членов их семей.

Действие закона распространяется на:

граждан Украины, которые были лишены личной свободы государством-агрессором, ее формированиями в связи с защитой государственного суверенитета Украины; которые входят в состав сил безопасности и сил обороны Украины.

граждан Украины, которые являются гражданскими лицами, что находятся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Предусматривается создание Комиссии по вопросам установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Законопроектом предусматривается выплата денежной помощи лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а именно:

ежегодной государственной денежной помощи лицам, которая предоставляется такому лицу или члену семьи такого лица в период его нахождения в условиях лишения свободы;

одноразовой государственной денежной помощи в случае гибели (смерти) лица в период пребывания в плену;

одноразовой государственной денежной помощи лицам после освобождения из условий лишения свободы.

Кроме того, проектом закона предусмотрено создание и функционирование Единого реестра политических заключенных.