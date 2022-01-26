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Закон про захист політв'язнів прийнято в цілому: рішення Ради

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Київ, Середа 26 січня 2022 14:11
Закон про захист політв'язнів прийнято в цілому: рішення Ради Фото: Рада прийняла в цілому закон про захист політичних в'язнів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект про захист політичних в'язнів (№6104). "За" проголосували 288 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання Ради.

Сьогодні прийнято закон про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (№ 6104).

Що передбачає цей закон

Метою закону є створення законодавчих механізмів соціального та правового захисту політичних в'язнів, членів сімей таких осіб.

Дія закону поширюється на:

  • громадян України, яких було позбавлено особистої свободи державою-агресором, її формуваннями у зв'язку із захистом державного суверенітету України; які належать до складу сил безпеки і сил оборони України.
  • громадян України, які є цивільними особами, що перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Передбачається створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Законопроектом передбачається виплата грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а саме:

  • щорічної державної грошової допомоги особам, яка надається такій особі або членові сім'ї такої особи у період її перебування в умовах позбавлення свободи;
  • одноразової державної грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи в період перебування в полоні;
  • одноразової державної грошової допомоги особам після звільнення з умов позбавлення свободи.

Крім того, проектом Закону передбачено створення та функціонування Єдиного реєстру політичних в'язнів.

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