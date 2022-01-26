Закон про захист політв'язнів прийнято в цілому: рішення Ради
Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект про захист політичних в'язнів (№6104). "За" проголосували 288 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання Ради.
Сьогодні прийнято закон про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (№ 6104).
Що передбачає цей закон
Метою закону є створення законодавчих механізмів соціального та правового захисту політичних в'язнів, членів сімей таких осіб.
Дія закону поширюється на:
- громадян України, яких було позбавлено особистої свободи державою-агресором, її формуваннями у зв'язку із захистом державного суверенітету України; які належать до складу сил безпеки і сил оборони України.
- громадян України, які є цивільними особами, що перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Передбачається створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
Законопроектом передбачається виплата грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а саме:
- щорічної державної грошової допомоги особам, яка надається такій особі або членові сім'ї такої особи у період її перебування в умовах позбавлення свободи;
- одноразової державної грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи в період перебування в полоні;
- одноразової державної грошової допомоги особам після звільнення з умов позбавлення свободи.
Крім того, проектом Закону передбачено створення та функціонування Єдиного реєстру політичних в'язнів.