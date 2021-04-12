Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу: что он предлагает

Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.
Документ 10 апреля был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после опубликования.
Стоит подчеркнуть, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.
Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.
На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы, которые:
Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы по поводу налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Предметом могут быть вопросы:
На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.
Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.
Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.
Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.
Как писало РБК-Украина, 8 апреля закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Так, 26 января Верховная рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум.
Добавим также, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал РБК-Украина, что это не закон о референдуме, а "закон о манипулировании общественным мнением".