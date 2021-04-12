Закон про всеукраїнський референдум набув чинності: що він пропонує

Він набрав чинності на наступний день після опублікування.

Варто підкреслити, що ряд норм цього документа набудуть чинності пізніше.

Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна рада або президент за народною ініціативою.

Що заборонено виносити на референдум

На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, які:

суперечать положенням Конституції;

суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

стосуються скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина;

спрямовані на ліквідацію незалежності України;

спрямовані на порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України;

створюють загрозу національній безпеці України.

Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання з приводу податків, бюджету, амністії й питання, що знаходяться у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.

Які питання можна виносити на розгляд

Предметом можуть бути питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

загальнодержавного значення;

про зміну території України (лише про її збільшенні);

про припинення дії закону або окремих його положень.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Електронне голосування

Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронні голосування.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.

Норми про електронні голосування повинні набрати чинності з початком роботи даної системи.