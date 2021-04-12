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Закон про всеукраїнський референдум набув чинності: що він пропонує

Автор: Юлія Струк

Закон про всеукраїнський референдум набув чинності. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум.

Документ 10 квітня був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після опублікування.

Варто підкреслити, що ряд норм цього документа набудуть чинності пізніше.

Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна рада або президент за народною ініціативою.

Що заборонено виносити на референдум

На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, які:

  • суперечать положенням Конституції;
  • суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
  • стосуються скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України;
  • спрямовані на порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України;
  • створюють загрозу національній безпеці України.

Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання з приводу податків, бюджету, амністії й питання, що знаходяться у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.

Які питання можна виносити на розгляд

Предметом можуть бути питання:

  • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
  • загальнодержавного значення;
  • про зміну території України (лише про її збільшенні);
  • про припинення дії закону або окремих його положень.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Електронне голосування

Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронні голосування.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.

Норми про електронні голосування повинні набрати чинності з початком роботи даної системи.

Як писало РБК-Україна, 8 квітня закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 26 січня Верховна рада прийняла в другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Додамо також, директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів РБК-Україна, що це не закон про референдум, а "закон про маніпулювання громадською думкою".

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