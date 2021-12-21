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Закон о временных администрациях приведет к непоправимым последствиям в энергетике, - ВЭА

Автор: Артем Горовенко

Проект закона о временных администрациях в энергокомпаниях может привести к непоправимым негативным последствиям для энергосистемы Украины.

Об этом говорится в выводе "Всеукраинской энергетической ассамблеи".

"По мнению экспертов союза ключевым общим выводом является то, что проект Закона содержит целый ряд противоречий и несоответствий с Конституцией Украины, законодательными актами Украины и с высокой вероятностью может привести к непоправимым негативным последствиям в энергетической отрасли", - говорится в письме ассамблеи к министру энергетики Герману Галущенко.

ВЭА отмечает, что действие закона распространяется как на частные, так и на государственные энергетические компании и дает возможность Кабинету министров без судебного решения заниматься незаконным отчуждением имущества компаний, с вероятностью его дальнейшей потери.

Также законом предусматривается наделение Министерства энергетики полномочиями по контролю и привлечению к ответственности предприятий за нарушение лицензионных условий в сфере энергетики, что фактически является вмешательством в деятельность Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и нарушением принципа независимости регулятора.

"Исходя из изложенного, "Всеукраинская энергетическая ассамблея" отмечает необходимость существенной доработки проекта и учесть указанные замечания, устранить неточности во избежание коллизий, которые он порождает", - подытожили в ассамблее.

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