Закон про тимчасові адміністрації призведе до непоправних наслідків в енергетиці, - ВЕА

"На думку експертів союзу ключовим загальним висновком є те, що проект закону містить цілий ряд протиріч і невідповідностей з Конституцією України, законодавчими актами України й з високою ймовірністю може призвести до непоправних негативних наслідків в енергетичній галузі", - йдеться у листі асамблеї до міністра енергетики Германа Галущенка.

ВЕА зазначає, що дія закону поширюється як на приватні, так і на державні енергетичні компанії й дає можливість Кабінету міністрів без судового рішення займатися незаконним відчуженням майна компаній, з ймовірністю його подальшої втрати.

Також законом передбачається наділення Міністерства енергетики повноваженнями щодо контролю та притягнення до відповідальності підприємств за порушення Ліцензійних умов у сфері енергетики, що фактично є втручанням у діяльність Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та порушенням принципу незалежності регулятора.

"Виходячи з викладеного, "Всеукраїнська енергетична асамблея" наголошує на необхідності суттєвого доопрацювання проекту та врахувати зазначені зауваження, усунути неточності, щоб уникнути колізій, які він породжує", - підсумували в асамблеї.