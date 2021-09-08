Закон о виртуальных активах поможет защитить участников рынка, - Шевченко

"Виртуальные активы, в частности, и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка - право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где проводятся торги виртуальных активов. Технологические инновации откроют много перспективных возможностей, в частности, поспособствуют привлечению инвестиций в нашу страну", - пояснил Шевченко.

После того, как закон будет подписан президентом Владимиром Зеленским, НБУ вместе с другими регуляторами рынка виртуальных активов должен разработать и внедрить ряд подзаконных актов, которые создадут стимулы для развития рынка и одновременно защитят украинцев от мошенников и обесценивания сбережений.

Шевченко напомнил, что единственным законным способом платежа в Украине при этом остается гривна. Но сообщил, что НБУ изучает возможность выпуска собственных цифровых денег - е-гривны. Согласно Закону Украины "О платежных услугах", цифровые деньги Национального банка Украины - электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой выступает Национальный банк Украины.

Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривны Нацбанк видит ее использование для обмена, обеспечения выпуска и иных операций.

"Это может создать новую инфраструктуру, которая бы исполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Соответственно, е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", - считает Шевченко.