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Закон о виртуальных активах поможет защитить участников рынка, - Шевченко

Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада приняла законопроект №3637 "О виртуальных активах". "ЗА" проголосовали 276 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Виртуальные активы, в частности, и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка - право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где проводятся торги виртуальных активов. Технологические инновации откроют много перспективных возможностей, в частности, поспособствуют привлечению инвестиций в нашу страну", - пояснил Шевченко.

После того, как закон будет подписан президентом Владимиром Зеленским, НБУ вместе с другими регуляторами рынка виртуальных активов должен разработать и внедрить ряд подзаконных актов, которые создадут стимулы для развития рынка и одновременно защитят украинцев от мошенников и обесценивания сбережений.

Шевченко напомнил, что единственным законным способом платежа в Украине при этом остается гривна. Но сообщил, что НБУ изучает возможность выпуска собственных цифровых денег - е-гривны. Согласно Закону Украины "О платежных услугах", цифровые деньги Национального банка Украины - электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой выступает Национальный банк Украины.

Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривны Нацбанк видит ее использование для обмена, обеспечения выпуска и иных операций.

"Это может создать новую инфраструктуру, которая бы исполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Соответственно, е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", - считает Шевченко.

Напомним, что в начале сентября Нацбанк открыл на Контрактовой площади в Киеве выставку, посвященную 25-летию гривны.

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