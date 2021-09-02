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Шевченко открыл "Музей гривны под открытым небом" в Киеве

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 17:50
Шевченко открыл "Музей гривны под открытым небом" в Киеве Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (facebook.com/KyryloShevchenkoCEO)
Автор: Наталия Гурковская

При содействии президента Украины Владимира Зеленского и при поддержке участников финансового рынка глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко открыл выставку "Музей гривны под открытым небом" на Контрактовой площади в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение об открытии выставки на странице Шевченко в Facebook.

"2 сентября 1996 началась денежная реформа, в ходе которой в обращение была введена новая денежная единица - гривна. Сегодня мы при содействии президента Украины и при поддержке участников финансового рынка торжественно открыли выставку "Музей гривны под открытым небом" на Контрактовой площади. Выставка будет работать весь сентябрь, гиды Национального банка бесплатно будут проводить экскурсии и квесты, расскажут интересную историю становления украинских денег, о защите и составе материала, о печати банкнот и чеканке монет, о выдающихся фигурах на нашей денежной единице и еще много интересного", - сообщил Шевченко.

По его словам, посетители выставки узнают о гривне такие факты, о которых ранее даже не догадывались.

Также на выставке есть аудиогид, который записан не профессиональными дикторами, а сотрудниками Нацбанка.

Дополнительно ко Дню рождения гривны Национальный банк и Министерство образования и науки инициировали проведение в школах Украины тематического урока. Сотрудники Нацбанка разработали конспекты и презентации для учителей и рабочие тетради для учащихся начальной, средней и старшей школы.

Друзі, вітаю всіх із 25-річчям гривні! 2 вересня 1996 року розпочалася грошова реформа, під час якої в обіг було...

Posted by Кирило Шевченко on Thursday, September 2, 2021

Напомним, недавно НБУ и фонд "Таблеточки" объявили о старте акции "Монетки детям", в ходе которой для лечения онкобольных детей от украинцев будут приниматься монеты номиналом 25 копеек, уже выведенные из обращения.

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