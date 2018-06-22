Закон о валюте поспособствует росту иностранных инвестиций, - Смолий

Глава Нацбанка прокомментировал новый закон о валюте

Принятый 21 июня новый закон о валюте поспособствует росту иностранных инвестиций в Украину. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Закон "О валюте и валютных операциях" создаст комфортные, прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса в Украине и откроет двери иностранным инвесторам. А украинцы получат право инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира", - отметил Смолий.

Новый закон предусматривает постепенную отмену валютных ограничений при наличии благоприятных макроэкономических условий. Предполагается, что он ускорит либерализацию валютного регулирования в стране.

Напомним, накануне Верхованя Рада одобрила президентский закон о валюте. Отметим, документ вводит новый режим валютного регулирования.