Закон о столице затянет создание райсоветов на долгие годы, - эксперт

Закон о столице, который власть хочет рассмотреть в ближайшее время, отсрочит создание райсоветов в Киеве на долгие годы, тогда как полномочия перейдут к главе КГГА и председателю РГА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост общественного активиста Игоря Луценко в Facebook .

"Слуги" хотят предоставить возможность центральным властям (парламенту и правительству) определять границы районов Киева и параметры их финансирования. В соответствии с законопроектом если, например, захочет Кабмин (опять Кабмин, ага), то процесс передачи полномочий от районных государственных администраций (РГА) в исполкомы райсоветов можно затянуть на долгие годы, как и затянуть с выборами самих райсоветов. Будут рулить все те же РГА. А именно они отвечают за более чем 80% функций на уровне Киева и находятся под управлением главы КГГА", - написал Луценко.

Он отметил, что двоевластие, предусмотренное в законопроекте, не пойдет на пользу столицы и ее жителей.

"Вероятный такой сценарий - в соответствии с новым законом назначают "нового" главу КГГА, который "временно" будет обладать старыми полномочиями - будет иметь возможность командовать "старыми" РГА. То есть, собственно, Киевом. Такое двоевластие вряд ли пойдет на пользу столице, которая и так страдает от дуализма, когда общегосударственное хаотически перемешано с местным", - считает активист.

Луценко также отметил, что предусмотренные в законопроекте изменения в управлении столицей противоречат духу Конституции и европейской идеологии местного самоуправления, которая зафиксирована в многочисленных документах, под которыми Украина подписывалась.