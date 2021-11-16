Закон про столицю затягне створення райрад на довгі роки, - експерт

Закон про столицю, який влада хоче розглянути найближчим часом, відтермінує створення райрад у Києві на довгі роки, тоді як повноваження матиме призначений голова КМДА і голови РДА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост громадського активіста Ігоря Луценка у Facebook .

"Слуги" хочуть надати можливість центральній владі (парламенту і уряду) визначати межі районів Києва і параметри їх фінансування. У відповідності з законопроектом якщо, приміром, захоче Кабмін (знову Кабмін, ага), то процес передачі повноважень від районних державних адміністрацій (РДА) до виконкомів райрад можна затягнути на довгі роки, як і затягнути з виборами власне самих райрад. Рулитимуть все ті ж РДА. А саме вони відповідають за понад 80% функцій на рівні Києва і знаходяться під управлінням голови КМДА", - написав Луценко.

Він зазначив, що двовладдя, яке передбачене у законопроєкті не піде на користь столиці та її мешканців.

"Ймовірний такий сценарій - у відповідності з новим законом призначають "нового" голову КМДА, який "тимчасово" володітиме старими повноваженнями - матиме змогу командувати "старими" РДА. Тобто, власне, Києвом. Таке двовладдя навряд чи піде на користь столиці, котра і так страждає від дуалізму, коли загальнодержавне хаотично перемішане з місцевим", - вважає активіст.

Луценко також наголосив на тому, що передбачені у законопроєкті зміни в управлінні столицею суперечать духу Конституції та європейській ідеології місцевого самоврядування, котра зафіксована у численних документах, під якими Україна підписувалася.