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Закон про столицю затягне створення райрад на довгі роки, - експерт

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 17:35
Закон про столицю затягне створення райрад на довгі роки, - експерт Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Закон про столицю, який влада хоче розглянути найближчим часом, відтермінує створення райрад у Києві на довгі роки, тоді як повноваження матиме призначений голова КМДА і голови РДА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост громадського активіста Ігоря Луценка у Facebook.

"Слуги" хочуть надати можливість центральній владі (парламенту і уряду) визначати межі районів Києва і параметри їх фінансування. У відповідності з законопроектом якщо, приміром, захоче Кабмін (знову Кабмін, ага), то процес передачі повноважень від районних державних адміністрацій (РДА) до виконкомів райрад можна затягнути на довгі роки, як і затягнути з виборами власне самих райрад. Рулитимуть все ті ж РДА. А саме вони відповідають за понад 80% функцій на рівні Києва і знаходяться під управлінням голови КМДА", - написав Луценко.

Він зазначив, що двовладдя, яке передбачене у законопроєкті не піде на користь столиці та її мешканців.

"Ймовірний такий сценарій - у відповідності з новим законом призначають "нового" голову КМДА, який "тимчасово" володітиме старими повноваженнями - матиме змогу командувати "старими" РДА. Тобто, власне, Києвом. Таке двовладдя навряд чи піде на користь столиці, котра і так страждає від дуалізму, коли загальнодержавне хаотично перемішане з місцевим", - вважає активіст.

Луценко також наголосив на тому, що передбачені у законопроєкті зміни в управлінні столицею суперечать духу Конституції та європейській ідеології місцевого самоврядування, котра зафіксована у численних документах, під якими Україна підписувалася.

Як повідомлялося, раніше депутат Київради від "УДАРу Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець заявляв, що законопроект про столицю, який буде розглянутий у четвер, суперечить Конституції і дає можливість центральній владі чинити тиск на місцеве самоврядування.

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Місцеве самоврядування
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