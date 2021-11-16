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Законопроект о столице противоречит Конституции Украины, - Белоцерковец

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 12:37
Законопроект о столице противоречит Конституции Украины, - Белоцерковец Фото: народный депутат Дмитрий Белоцерковец (facebook.com/dbelotserkovets)
Автор: Наталия Гурковская

Законопроект о столице, который будет рассмотрен в четверг, противоречит Конституции и дает возможность центральным властям оказывать давление на местное самоуправление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" Дмитрия Белоцерковца в Facebook.

"С нарушением регламента "Слуги народа" таки решились вынести в сессионный зал законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" и планируют принять его наспех уже в этот четверг. Хотя он нарушает Конституцию, ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" и Европейскую хартию местного самоуправления. Эти документы обеспечивают балансы власти, и их нарушение ведет к авторитаризму", - написал Белоцерковец.

Он подчеркнул, что законопроект отсрочивает выборы в районные советы, тогда как РГА будут существовать до 2025 года.

"В переходный период, который может длиться до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах. РГА продолжают свое существование до момента создания районных исполкомов. Подчиняться они будут председателю КГГА. А проведение выборов в районные советы отсрочено до 2025 года. Для политической борьбы в тексте законопроекта тезис о создании районов озвучен, но провести их будет невозможно до завершения "сверхсложной" процедуры согласования границ районов с Кабинетом министров. Это узурпация власти", - отметил "УДАРовец".

Он добавил, что авторы законопроекта прописали его таким образом, чтобы не проводить выборы в районные советы до 2025 года.

"Фактически авторы этого драфта законопроекта сделали все, чтобы власти ни в коем случае не получили непредсказуемые результаты выборов в районные советы до 2025 года", - отметил Белоцерковец.

Он также призвал центральные власти не нарушать Конституцию и Европейскую хартию местного самоуправления ради своих политических выгод.

Как сообщалось, вопрос принятия закона о столице, который восстановит роль местного самоуправления в Киеве, актуален уже более 7 лет. Это важно для воплощения в жизнь реформы децентрализации.

Напомним, в 2019 году Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "Про Киев - столицу Украины".

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