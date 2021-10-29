Закон о столице создаст двоевластие и приведет к кризису местного самоуправления, - эксперт

"Сразу скажу, что законопроект о столице начал проваливаться на первых минутах обсуждения с общественностью и экспертами. Так или иначе, остается целый ряд проблемных вопросов, требующих решения. И на которые сегодня пока нет четких ответов. Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет громады 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева? (сегодня Киев получает 40%). Это достаточно важный вопрос, ведь это миллиарды, за которые можно было бы развивать город, перестраивать инфраструктуру и т.п", - написал Кривошея.

Он отметил, что представители власти провели встречу уже после того, как законопроект был согласован комитетом ко второму чтению, поэтому вряд ли это было реальным обсуждением.

Кривошея отметил, что закон в нынешней редакции приведет к тому, что город может получить двоевластие, а это может привести к кризису местного самоуправления.

"Проектом закона вводится переходный период 6 месяцев, за который появится "префект" - новый глава КГГА. Однако главы РГА остаются при своих полномочиях до момента создания районных исполкомов. Законопроектом не определены четкие сроки, когда должны быть проведены первые (или очередные) выборы в районные советы, а значит, и не понятно, когда появятся исполкомы этих советов. Итак, райгосадминистрации будут себе работать под контролем префекта и дальше делить местные бюджеты? Это лишь дает основания «завалить» процесс проведения децентрализации местных властей в Киеве и как мне кажется вообще "похоронить" идею с восстановлением районных советов. Такого, конечно, допустить нельзя", - подытожил политик.

Он призвал власти отвергнуть политические амбиции ради интересов киевлян и не принимать закон.