Закон про спецстатус для Держкосмосу не містить ризиків корупції, - комітет Ради

Такий висновок надав комітет з питань антикорупційної політики.

"Комітет визнав таким, що відповідає антикорупційному законодавству та не містить корупційні ризики законопроект "Про внесення змін до ЗУ "Про космічну діяльність" щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності" (№5017)", - сказано у повідомленні.

У комітеті однак зауважили необхідність внесення змін до закону "Про центральні органи виконавчої влади" і визначення статусу Держкосмосу як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом.