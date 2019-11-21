Закон о размещении средств навигации на землях обороны передали на подпись президенту

Законопроект №0855 об изменениях в закон "Об использовании земель обороны" для повышения эффективности использования выделенных участков передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись главе государства. Законопроект уже одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

Соответственно, статью 4 закона "Об использовании земель обороны" дополнили формулировкой о том, что земли обороны, предназначенные для размещения воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций ВСУ могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения.

Уточняется, что речь идет о средствах, которые принадлежат подразделениям гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины.

Напомним, Рада 14 ноября одобрила изменения в закон "Об использовании земель обороны" для повышения эффективности использования выделенных участков. Такое решение поддержали 334 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в Раде зарегистрировали законопроект №2412 "О разведке". Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский. Проект закона отмечен как безотлагательный.