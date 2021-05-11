Закон о промышленном загрязнении несет угрозу для нацбезопасности Украины, - СНБО

Как сказано в письме, проект закона о промышленном загрязнении в нынешней редакции не учитывает украинские реалии и содержит ряд критически негативных норм, которые содержат потенциальные угрозы для национальной безопасности Украины.

В частности, проектом устанавливается очень короткий период для перехода предприятий к новым экологическим нормам (4 года), в то время, как в ЕС аналогичный переход произошел в течение нескольких десятков лет (в Польше - 20 лет, в Словакии - 17 лет).

"К тому же переход на европейские нормы требует значительных инвестиций в модернизацию, в то время, как в Украине государственная финансовая поддержка не предусмотрена. Учитывая различные технологические уровни украинских и европейских предприятий, установление европейских норм выбросов в столь ограниченные сроки может привести к остановке части предприятий, что негативно скажется на экономическом состоянии Украины", - подчеркивается в письме СНБО.

Также проект, хоть и предусматривает возможность отсрочки перехода на срок до 7 лет, однако только при условии согласования с Министерством окружающей среды. Соответствующий порядок предоставления отсрочки должен быть разработан Кабинетом министров.

"Сейчас процесс предоставления отсрочки не является прогнозируемым для предприятий. А для уменьшения рисков, в него необходимо внести уточнения: в частности, обеспечить возможность применения положений об отсрочке не только при внесении изменений в интегрированное разрешение, но и при получении разрешения впервые. Также важно, чтобы срок отсрочки начинал считаться с момента введения в действие выводов НДТМ (сборник лучших доступных технологий, который сейчас также разрабатывается, - ред.).

"Также необходимо удалить из текста проекта обобщающие понятия "загрязнение" и "высокий уровень защиты" - чтобы устранить основания для чрезмерных дискреционных полномочий должностных лиц", - отмечается в письме.

Заместитель секретаря СНБО подчеркивает: введение последних жестких экологических требований, которые действуют в ЕС, и полное соответствие европейским НДТМ не требуется Соглашением об ассоциации. Страны ЕС устанавливали различные исключения и отклонения от НДТМ, исходя из экономической целесообразности, с учетом состояния промышленности. Поэтому Украина тоже не должна полностью копировать европейские нормативы, устанавливая их безусловную обязательность для украинских предприятий.

"Учитывая вышесказанное, акцентируем, что законопроект №4167 является угрозой для экономической безопасности Украины, несет значительные негативные социальные и экономические последствия, и не может быть поддержан Верховной Радой. В доработанном проекте должна быть учтена специфика украинской экономики, отражен прагматичный подход по переходу, отсутствует жесткая привязка к европейским нормам и предоставлен более прозрачный механизм для получения отступления", - резюмируют в СНБО.