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Закон о промвыбросах должен соответствовать украинским реалиям, а не копировать нормы ЕС, - нардеп

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Киев, Четверг 20 мая 2021 11:44
Закон о промвыбросах должен соответствовать украинским реалиям, а не копировать нормы ЕС, - нардеп Фото: закон о промвыкидах должен соответствовать украинским реалиям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Законопроект о снижении промышленных выбросов (№4167) нельзя принимать, так как он уничтожит отечественного производителя.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.

По его словам, в законопроекте о промышленных выбросах европейские экологические требования переписаны без учета отечественных реалий. Это, по мнению депутата, нанесет серьезный ущерб отечественному производителю.

В частности, он обратил внимание, что именно такова ситуация в отношении наилучших имеющихся методов и технологий (НДТМ): как известно, украинская версия просто копирует европейский сборник НДТМ, оставляя украинских производителей оборудования за бортом.

"Если мы будем просто копировать европейские подходы, то мы скопируем названия европейских производителей и технологии, которым соответствуют исключительно европейские производители. Таким образом мы лишим украинских производителей возможности быть поставщиками технологий для экологической модернизации нашим украинским предприятиям. Это, пожалуй, не лучшее решение, которое мы можем принять", - пояснил Кисилевский.

Он отметил: принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в предложенной редакции повредит не только промышленности, которая должна провести экомодернизацию, а предприятиям других отраслей.

"Кроме того, что мы создадим сложности для химиков, металлургов, коксохимиков и других, то мы сделаем еще сложности для машиностроителей, которые способны производить какое-то оборудование, которое не может быть применено, если его не будет в европейском перечне. А вряд ли оно в европейском перечне будет", - отметил Кисилевский.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам экономического развития единогласно отклонил законопроект №4167 о снижении промышленных выбросов как такой, что угрожает экономической безопасности страны и содержит коррупционные риски, и не рекомендовать его к принятию без доработки. Также против принятия этого проекта выступила СНБО.

Ранее экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.

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