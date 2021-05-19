Комитет Рады по экономразвитию порекомендовал доработать законопроект о промвыбросах

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рекомендует Кабинету министров доработать законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" (№4167).

Как известно, законопроект, среди прочего, обязывает внедрить в Украине европейские "наилучшие доступные технологии и методы" управления промышленными выбросами и отходами (НДТМ).

Ожидается, что внедрение НДТМ ляжет финансовой нагрузкой на отечественный бизнес. В частности, информационно-аналитический центр GMK Center оценивает дополнительные инвестиции в случае внедрения НДТМ в горно-металлургическом комплексе в $6,6 млрд.

"Для выполнения требований новых нормативов потребуется в шесть раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывали в среднем ежегодно в 2016-2020 гг.", - говорится в исследовании.

Представители украинского бизнеса ранее подтверждали готовность инвестировать в НДТМ, но на понятных и прогнозируемых условиях.

"Если бы государство задавало четкие векторы развития и официально фиксировало приоритеты своего движения для энергетиков, производителей стекла, цементников и представителей других отраслей, это, несомненно, стимулировало бы инвестиции. В том числе и во внедрение наилучших доступных технологий", - отметил генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.